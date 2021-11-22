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Крупная энергокомпания Британии объявила о банкротстве из-за цен на энергию

Крупная энергокомпания Британии объявила о банкротстве из-за цен на энергию Один из крупнейших в Великобритании поставщиков энергии компания Bulb объявила о банкротстве из-за высоких мировых цен на газ.
Другие страны
22 ноября 2021 г. 18:03
Крупная энергокомпания Британии объявила о банкротстве из-за цен на энергию

Один из крупнейших в Великобритании поставщиков энергии компания Bulb объявила о банкротстве из-за высоких мировых цен на газ.

Как передает Report, об этом сообщают британские СМИ.

Правительство страны готовит чрезвычайный план действий на случай банкротства компании Bulb, которая является седьмым крупнейшим в стране поставщиком энергии и обслуживает 1,7 млн человек.

Источники в энергосекторе рассказывали, что шли переговоры с несколькими потенциальными клиентами, которые могли выкупить компанию.

"Мы начали рассматривать варианты привлечения финансирования и были рады получить множество планов от различных инвесторов по финансированию нашего бизнеса, тем не менее энергетический кризис в Великобритании и во всем мире вызвал озабоченность инвесторов, которые не могут действовать, пока оптовые цены такие высокие, а ценовой потолок означает, что в настоящее время компании поставляют энергию со значительными потерями", - говорится в заявлении.

Специальное управление позволит компании функционировать в штатном режиме и клиентам не нужно будет принимать никаких мер.

В стране с начала года обанкротились уже 25 энергетических компаний из-за подорожания газа.

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