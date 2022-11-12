Круизный лайнер с 800 заразившимися коронавирусом пришвартовался в порту Сиднея

Порядка 800 случаев заражения коронавирусом выявлено на пришвартовавшемся в порту Сиднея круизном лайнере Majestic Princess, на котором находятся более 3 тыс пассажиров и 1 тыс членов экипажа.

Порядка 800 случаев заражения коронавирусом выявлено на пришвартовавшемся в порту Сиднея круизном лайнере Majestic Princess, на котором находятся более 3 тыс пассажиров и 1 тыс членов экипажа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу австралийская вещательная корпорация ABC.

По информации компании-оператора Carnival Australia, большинство инфицированных - пассажиры, которые сейчас находятся в изоляции в своих каютах. Круиз длился 12 дней, и резкий рост случаев заболевания начали фиксировать на половине пути. Как сообщает ABC, департамент здравоохранения австралийского штата Новый Южный Уэльс подтвердил, что на круизном лайнере объявлено предупреждение о вспышке COVID-19.