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Круизный лайнер с 800 заразившимися коронавирусом пришвартовался в порту Сиднея

Круизный лайнер с 800 заразившимися коронавирусом пришвартовался в порту Сиднея Порядка 800 случаев заражения коронавирусом выявлено на пришвартовавшемся в порту Сиднея круизном лайнере Majestic Princess, на котором находятся более 3 тыс пассажиров и 1 тыс членов экипажа.
Другие страны
12 ноября 2022 г. 08:08
Круизный лайнер с 800 заразившимися коронавирусом пришвартовался в порту Сиднея

Порядка 800 случаев заражения коронавирусом выявлено на пришвартовавшемся в порту Сиднея круизном лайнере Majestic Princess, на котором находятся более 3 тыс пассажиров и 1 тыс членов экипажа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу австралийская вещательная корпорация ABC.

По информации компании-оператора Carnival Australia, большинство инфицированных - пассажиры, которые сейчас находятся в изоляции в своих каютах. Круиз длился 12 дней, и резкий рост случаев заболевания начали фиксировать на половине пути. Как сообщает ABC, департамент здравоохранения австралийского штата Новый Южный Уэльс подтвердил, что на круизном лайнере объявлено предупреждение о вспышке COVID-19.

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Версия на азербайджанском языке Yüzlərlə koronavirus xəstəsinin olduğu layner Sidney limanına yaxınlaşıb

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