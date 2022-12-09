О нас

Круизный лайнер с 300 заразившимися COVID вернулся в Сидней из Новой Зеландии

Круизный лайнер с 300 заразившимися COVID вернулся в Сидней из Новой Зеландии Более 300 пассажиров, заразившихся коронавирусом, сошли с борта круизного лайнера Celebrity Eclipse, пришвартовавшегося в порту Сиднея в пятницу.
Другие страны
9 декабря 2022 г. 09:11

Более 300 пассажиров, заразившихся коронавирусом, сошли с борта круизного лайнера Celebrity Eclipse, пришвартовавшегося в порту Сиднея в пятницу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает издание The Australian.

По его данным, на борту корабля, вернувшегося в Сидней из круиза в Новую Зеландию, было около 3 тыс. пассажиров и порядка 1,2 тыс. членов экипажа. Департамент здравоохранения штата Новый Южный Уэльса классифицировал вспышку на борту судна как не представляющую опасность.

По информации компании-оператора Celebrity Cruises, все пассажиры лайнера старше 12 лет были привиты против COVID-19 и предъявляли сертификаты о вакцинации при покупке билетов и посадке. До возвращения в Сидней корабль заходил в два новозеландских порта - Крайстчерч и Данидин.

Запрет на заход и стоянку круизных лайнеров в портах Австралии был введен властями страны в марте 2020 года из-за пандемии. Причиной такого решения стал инцидент с судном Ruby Princess, на борту которого в марте 2020 года была зафиксирована вспышка ковида, информацию о которой экипаж скрыл. Пассажиры сошли на берег и разъехались по домам, из-за чего более 600 человек заразились коронавирусом, 28 из них умерли от осложнений. Власти Австралии и Новой Зеландии инициировали расследование, по итогам которого виновными в случившемся были признаны сотрудники департамента здравоохранения Нового Южного Уэльса.

Запрет на заход и стоянку круизных лайнеров был отменен 18 апреля, однако фактически деятельность операторов круизных судов была восстановлена только к концу мая, а первый лайнер вышел в круиз 1 июня

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

СМИ: США планируют ввести новые ограничения в отношении России и Китая
СМИ: США планируют ввести новые ограничения в отношении России и Китая
9 декабря 2022 г. 08:57
НАТО окажет поддержку Молдове в укреплении национальной безопасности
НАТО окажет поддержку Молдове в укреплении национальной безопасности
9 декабря 2022 г. 08:09
Отстраненный президент Перу запросил политическое убежище в Мексике
Отстраненный президент Перу запросил политическое убежище в Мексике
9 декабря 2022 г. 07:11
Италия выразила возмущение казнью участника протестов в Иране
Италия выразила возмущение казнью участника протестов в Иране
9 декабря 2022 г. 06:57
Швеция намерена направить войска в Восточную Европу после вступления в НАТО
Швеция намерена направить войска в Восточную Европу после вступления в НАТО
9 декабря 2022 г. 06:38
СМИ: Нетаньяху попросил президента Израиля продлить ему мандат на формирование кабмина
СМИ: Нетаньяху попросил президента Израиля продлить ему мандат на формирование кабмина
9 декабря 2022 г. 05:18
Саудовская Аравия окажет Пакистану финансовую помощь
Саудовская Аравия окажет Пакистану финансовую помощь
9 декабря 2022 г. 04:55
Боррель: Поддерживающие Путина африканцы, возможно, даже не знают, кто он такой
Боррель: Поддерживающие Путина африканцы, возможно, даже не знают, кто он такой
9 декабря 2022 г. 04:21
США передадут Киеву средства для усиления ПВО и противодействия БПЛА на $275 млн
США передадут Киеву средства для усиления ПВО и противодействия БПЛА на $275 млн
9 декабря 2022 г. 03:48
В США прогремел взрыв на заводе
В США прогремел взрыв на заводе
9 декабря 2022 г. 02:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi