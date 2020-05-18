Круги, защищающие от коронавируса в парках Нью-Йорка – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

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В американском штате Нью-Йорк применяется пилотный проект для предотвращения распространения коронавируса. Спецкор Report побывала в городском парке "Домино" на берегу Ист-ривер в регионе Вильямсбург в боро Бруклин, где применяется пилотный проект.

По словам главы муниципалитета Нью-Йорка Билл де Бласио, он был вынужден прибегнуть к принудительным мерам для соблюдения людьми, стекающимися в парки в связи с теплой погодой, социальной дистанции.

В наиболее посещаемом людьми парке "Домино" нарисованы специальные белые круги для социального дистанцирования. Расположенными на расстоянии 6 метров друг от друга кругами могут пользоваться 2-3 человека. Специальные сотрудники Управления городскими парками Нью-Йорка следят за сидящими в кругах людьми. Если в кругу увеличивается число людей, то им делается предупреждение.

В парке также размещены табло с информацией о необходимости использования медицинскими масками и перчатками, частого мытья рук и др.

Если проект окажется удачным, его планируется внедрить в самом крупном нью-йоркским Центральном парке, вход в который в основном, ограничен.

Вюсаля Аббасова