Кронпринц Саудовской Аравии прочит войну с Ираном через 10 лет

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Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Война между Саудовской Аравией и Ираном может разразиться через 10-15 лет, если усилия Эр-Рияда, направленные на недопущение военного конфликта, не увенчаются успехом.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом предупредил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в опубликованном в четверг интервью американской газете The Wall Street Journal.

Он в очередной раз высказался за ужесточение режима санкций Запада в отношении Тегерана с целью "усиления давления на режим" Исламской Республики. "Нам надо добиться успеха в том, чтобы избежать военного конфликта", - отметил принц, который на прошлой неделе обсудил с президентом США Дональдом Трампом противодействие Ирану, борьбу с террористической группировкой ИГ и ситуацию в Йемене.

"Если мы не преуспеем в том, что пытаемся сделать, скорее всего у нас будет война с Ираном через 10-15 лет", - предупредил он.