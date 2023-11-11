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Кронпринц Кувейта призвал СБ ООН немедленно прекратить военный конфликт в Газе

Кронпринц Кувейта призвал СБ ООН немедленно прекратить военный конфликт в Газе Международное сообщество и в особенности Совет Безопасности ООН должны вмешаться в ситуацию в секторе Газа, чтобы немедленно прекратить вооруженный конфликт в анклаве.
Другие страны
11 ноября 2023 г. 18:00

Международное сообщество и в особенности Совет Безопасности ООН должны вмешаться в ситуацию в секторе Газа, чтобы немедленно прекратить вооруженный конфликт в анклаве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил наследный принц Кувейта шейх Машааль аль-Ахмед ас-Сабах, выступая на внеочередном совместном саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Эр-Рияде.

"Мы неоднократно заявляли, что трагические события в Палестине представляют собой наглядный итог неспособности международного сообщества найти справедливое, всеобъемлющее и окончательное решение палестинской проблемы. Поэтому сейчас мы призываем все мировое сообщество и в особенности Совет Безопасности ООН выполнить свои прямые обязанности и немедленно прекратить кровопролитие в секторе Газа. Мы также настаиваем, что необходимо обеспечить экстренную доставку гуманитарной помощи жителям Газы и предотвратить их принудительное переселение", - сказал он.

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