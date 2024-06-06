Кризис в Судане неизбежен, число переселенцев приближается к 10 млн человек

В Судане назревает кризис из-за продолжающейся гражданской войны и в связи со стремительным ростом числа переселенцев внутри страны, которое вскоре превысит 10 миллионов.

В Судане из-за продолжающейся гражданской войны назревает кризис, проявляющийся в стремительным росте числа переселенцев внутри страны, которое вскоре превысит 10 млн.

Как передает Report , об этом сообщает Sudan Tribune со ссылкой на анализ Международной организации по миграции (МОМ).

"Продолжающаяся гражданская война, разразившаяся в середине апреля 2023 года, спровоцировала самый серьезный в мире кризис перемещения внутри страны, который еще более усугубился из-за надвигающейся угрозы голода и болезней... Число людей, перемещенных внутри страны в результате конфликта, находится на грани 10 миллионов" , - говорится в сообщении.

Sudan Tribune приводит статистику Системы отслеживания перемещений, разработанной МОМ: "Число перемещенных внутри страны лиц составило 9,9 млн во всех 18 штатах Судана, из которых 7,1 млн были перемещены с начала войны. Женщины и дети в возрасте до пяти лет составляют значительную часть затронутых конфликтом".

"Гуманитарные потребности огромны и должны быть реализованы в безотлагательной форме, однако уровень финансирования остается критически низким. Нам срочно нужны объединить международные усилия, чтобы предотвратить надвигающийся голод”, - заявила генеральный директор МОМ Эми Поуп.

По статистике, в общей сложности около 12 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома, и более 2 миллионов искали убежища в соседних странах, таких как Чад, Южный Судан и Египет.

Согласно данным, в городе Эль-Фашире на западе Судана более 800 тыс. мирных жителей оказались в ловушке из-за эскалации конфликта и воздушных бомбардировок. "Основные дороги, ведущие из города, заблокированы, что не позволяет гражданским лицам бежать в более безопасные районы и затрудняет доставку помощи", - добавил Осман Бельбейси, региональный директор МОМ на Ближнем Востоке и в Северной Африке.