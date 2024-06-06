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Кризис в Судане неизбежен, число переселенцев приближается к 10 млн человек

Кризис в Судане неизбежен, число переселенцев приближается к 10 млн человек В Судане назревает кризис из-за продолжающейся гражданской войны и в связи со стремительным ростом числа переселенцев внутри страны, которое вскоре превысит 10 миллионов.
Другие страны
6 июня 2024 г. 21:13
Кризис в Судане неизбежен, число переселенцев приближается к 10 млн человек

В Судане из-за продолжающейся гражданской войны назревает кризис, проявляющийся в стремительным росте числа переселенцев внутри страны, которое вскоре превысит 10 млн.

Как передает Report, об этом сообщает Sudan Tribune со ссылкой на анализ Международной организации по миграции (МОМ).

"Продолжающаяся гражданская война, разразившаяся в середине апреля 2023 года, спровоцировала самый серьезный в мире кризис перемещения внутри страны, который еще более усугубился из-за надвигающейся угрозы голода и болезней... Число людей, перемещенных внутри страны в результате конфликта, находится на грани 10 миллионов" , - говорится в сообщении.

Sudan Tribune приводит статистику Системы отслеживания перемещений, разработанной МОМ: "Число перемещенных внутри страны лиц составило 9,9 млн во всех 18 штатах Судана, из которых 7,1 млн были перемещены с начала войны. Женщины и дети в возрасте до пяти лет составляют значительную часть затронутых конфликтом".

"Гуманитарные потребности огромны и должны быть реализованы в безотлагательной форме, однако уровень финансирования остается критически низким. Нам срочно нужны объединить международные усилия, чтобы предотвратить надвигающийся голод”, - заявила генеральный директор МОМ Эми Поуп.

По статистике, в общей сложности около 12 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома, и более 2 миллионов искали убежища в соседних странах, таких как Чад, Южный Судан и Египет.

Согласно данным, в городе Эль-Фашире на западе Судана более 800 тыс. мирных жителей оказались в ловушке из-за эскалации конфликта и воздушных бомбардировок. "Основные дороги, ведущие из города, заблокированы, что не позволяет гражданским лицам бежать в более безопасные районы и затрудняет доставку помощи", - добавил Осман Бельбейси, региональный директор МОМ на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

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