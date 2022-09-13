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Кристина Ламбрехт: Германия обязана стать передовой военной силой в Европе

Кристина Ламбрехт: Германия обязана стать передовой военной силой в Европе Положение Германии на международной арене обязывает ее стать передовой военной силой в Европе.
Другие страны
13 сентября 2022 г. 07:41
Кристина Ламбрехт: Германия обязана стать передовой военной силой в Европе

Положение Германии на международной арене обязывает ее стать передовой военной силой в Европе.

Как передает Report со ссылкой на Financial Times, об этом заявила глава минобороны Германии Кристина Ламбрехт.

"Это связано с нашими размерами, нашим геополитическим расположением, нашей экономической мощью, короче говоря, с нашим значением. Это делает нас ведущей державой, хотим мы этого или нет, и в военной сфере", - приводит издание ее слова с выступления в Немецком обществе внешней политики.

В частности, министр отметила, что Германии необходимо не в следующие пару лет, а в долгосрочной перспективе тратить 2% от ВВП на оборону - в соответствии со стандартами НАТО. Она сообщила о планах создать к началу 2030-х годов три боеготовых армейских дивизии, а также ослабить строгое регулирование немецкого оборонного экспорта, чтобы Германия могла активнее принимать участие в европейских оборонных проектах.

Ламбрехт уточнила, что США останутся главной силой для обороны Европы, однако рост напряженности между США и КНР, смещение внимания Вашингтона на Индо-Тихоокеанский регион, а также ситуация вокруг Украины требуют от европейских стран быть готовыми защищаться от угроз самостоятельно.

Министр отметила, что роль Германии во Второй мировой войне привела к скептицизму у населения в отношении военных сил. "Она сказала, что немцы привыкли рассматривать бундесвер как экстренную службу при стихийных бедствиях, которая помогает при пандемиях, наводнениях и лесных пожарах, принимает участие в миссиях в местах вроде Афганистана и Мали", - пишет Financial Times. "Но эти времена прошли", - считает Ламбрехт.

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