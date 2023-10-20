О нас

Кристин Яхама: Франция пренебрегает здоровьем населения в Кении ради денег

Кристин Яхама: Франция пренебрегает здоровьем населения в Кении ради денег Франция пренебрегает здоровьем населения в Кении, чтобы заработать как можно больше денег. 
Другие страны
20 октября 2023 г. 13:55
Кристин Яхама: Франция пренебрегает здоровьем населения в Кении ради денег

Франция пренебрегает здоровьем населения в Кении, чтобы заработать как можно больше денег.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель НПО по поддержке общественного здоровья Кении Кристин Яхама во время выступления на международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость" в Баку.

"Колониализм оставил глубокий след в мышлении народа даже спустя поколения. Например, в Кении усовершенствованию инфраструктуры уделяется недостаточно внимания, хотя это ключ к экономическому развитию. Кроме того, мы забываем о необходимости защиты здоровья населения", - сказала она.

Яхама отметила, что Кения богата природными ресурсами. "Однако при их добыче используют ртуть. Это причиняет серьезный вред здоровью людей".

Правозащитник также подчеркнула, что для очистки добытого в Кении золота используется значительная часть водных ресурсов страны.

"Чистая вода, к сожалению, является роскошью в Кении, и стоит очень дорого. Мы и так страдаем от нехватки водных ресурсов, и предприятия по переработке золота лишь усугубляют ситуацию", - сказала она.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Kristin Yahama: “Fransa pul xatirinə Keniyada əhalinin sağlamlığına etinasız yanaşır”
Версия на английском языке Kristene Yakhama: France neglecting Kenya's health to make money

Другие новости из категории

Число погибших в секторе Газа превысило 4 тыс. человек
Число погибших в секторе Газа превысило 4 тыс. человек
20 октября 2023 г. 14:11
Пьер Гезе: Мы ведем борьбу с неоколониализмом Франции
Пьер Гезе: Мы ведем борьбу с неоколониализмом Франции
20 октября 2023 г. 14:07
Махмуд Аббас примет участие в саммите по кризису на Ближнем Востоке в Каире
Махмуд Аббас примет участие в саммите по кризису на Ближнем Востоке в Каире
20 октября 2023 г. 14:03
Штормовая погода на севере Европы привела к транспортным проблемам
Штормовая погода на севере Европы привела к транспортным проблемам
20 октября 2023 г. 13:58
На юге Франции свыше 200 человек эвакуировали из-за ливней
На юге Франции свыше 200 человек эвакуировали из-за ливней
20 октября 2023 г. 13:33
Мухаммад Раббани: Политика французского правительства в отношении мусульман оскорбительна
Мухаммад Раббани: Политика французского правительства в отношении мусульман оскорбительна
20 октября 2023 г. 13:09
Представитель Мартиники: Франция жестоко карала молодежь, боровшуюся за свободу своего народа
Представитель Мартиники: Франция жестоко карала молодежь, боровшуюся за свободу своего народа
20 октября 2023 г. 13:08
Генсек ООН прибыл в Египет
Генсек ООН прибыл в Египет
20 октября 2023 г. 12:58
На севере Китая три человека погибли из-за обрушения крыши в заводском помещении
На севере Китая три человека погибли из-за обрушения крыши в заводском помещении
20 октября 2023 г. 11:57
Дэви Николас Боло: Колониализм выгоден многим западным державам
Дэви Николас Боло: Колониализм выгоден многим западным державам
20 октября 2023 г. 11:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi