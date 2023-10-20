Кристин Яхама: Франция пренебрегает здоровьем населения в Кении ради денег

Франция пренебрегает здоровьем населения в Кении, чтобы заработать как можно больше денег.

Франция пренебрегает здоровьем населения в Кении, чтобы заработать как можно больше денег.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель НПО по поддержке общественного здоровья Кении Кристин Яхама во время выступления на международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость" в Баку.

"Колониализм оставил глубокий след в мышлении народа даже спустя поколения. Например, в Кении усовершенствованию инфраструктуры уделяется недостаточно внимания, хотя это ключ к экономическому развитию. Кроме того, мы забываем о необходимости защиты здоровья населения", - сказала она.

Яхама отметила, что Кения богата природными ресурсами. "Однако при их добыче используют ртуть. Это причиняет серьезный вред здоровью людей".

Правозащитник также подчеркнула, что для очистки добытого в Кении золота используется значительная часть водных ресурсов страны.

"Чистая вода, к сожалению, является роскошью в Кении, и стоит очень дорого. Мы и так страдаем от нехватки водных ресурсов, и предприятия по переработке золота лишь усугубляют ситуацию", - сказала она.