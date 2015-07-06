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    Кристин Лагард: МВФ готов оказать помощь Греции

    МВФ принял к сведению итоги состоявшегося в воскресенье в Греции референдума

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Международный валютный фонд готов при необходимости продолжить оказание помощи Греции. 

    Как отмечает Report, об этом говорится в кратком письменном заявлении директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард. 

    По ее словам, "МВФ принял к сведению итоги состоявшегося в воскресенье в Греции референдума", на котором население страны отвергло условия возможного дальнейшего финансового содействия со стороны ЕС.

    "Мы внимательно следим за ситуацией и готовы оказать содействие Греции, если поступит соответствующий запрос", - добавила Лагард.

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