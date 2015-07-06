Кристин Лагард: МВФ готов оказать помощь Греции

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Международный валютный фонд готов при необходимости продолжить оказание помощи Греции.

Как отмечает Report, об этом говорится в кратком письменном заявлении директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард.

По ее словам, "МВФ принял к сведению итоги состоявшегося в воскресенье в Греции референдума", на котором население страны отвергло условия возможного дальнейшего финансового содействия со стороны ЕС.

"Мы внимательно следим за ситуацией и готовы оказать содействие Греции, если поступит соответствующий запрос", - добавила Лагард.