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Кристиан Линднер: Экономика ФРГ сталкивается с проблемами

Кристиан Линднер: Экономика ФРГ сталкивается с проблемами Берлин оплачивает половину всей помощи Украине, которая направляется Киеву от Евросоюза.
Другие страны
8 января 2024 г. 06:38
Кристиан Линднер: Экономика ФРГ сталкивается с проблемами

Берлин оплачивает половину всей помощи Украине, которая направляется Киеву от Евросоюза.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер.

Остальным экономически сильным государствам ЕС, по его словам, необходимо прилагать больше усилий для помощи Украине, если она будет в этом нуждаться.

Во время своего выступления он также подчеркнул, что санкции в отношении России привели к росту цен на энергоносители в страна-членах объединения.

Помимо этого, немецкая экономика сталкивается с проблемами из-за ситуации в США, инфляции в Китае, а также повышения процентных ставок.

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