Кристалина Георгиева стала главой МВФ

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) в среду принял решение утвердить кандидатуру Кристалины Георгиевой на пост директора-распорядителя финансовой организации.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении по итогам совещания совета.

"Исполнительный совет МВФ выбрал сегодня в среду Кристалину Георгиеву на пост директора-распорядителя МВФ и председателя Исполнительного совета на пятилетний период с 1 октября 2019 года. Георгиева, сменившая Кристин Лагард, станет первым с момента учреждения организации в 1944 году главой МВФ из страны с формирующейся рыночной экономикой", - отмечается в документе.

Родившаяся в Болгарии Георгиева была единственным кандидатом на должность руководителя фонда.