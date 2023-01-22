Криса Хипкинза избрали в качестве 41-го премьер-министра Новой Зеландии

Министр образования и государственных услуг Новой Зеландии Крис Хипкинз в воскресенье был избран новым лидером правящей Лейбористской партии и возглавит правительство в качестве премьер-министра после отставки Джасинды Ардерн.

Министр образования и государственных услуг Новой Зеландии Крис Хипкинз в воскресенье был избран новым лидером правящей Лейбористской партии и возглавит правительство в качестве премьер-министра после отставки Джасинды Ардерн.

Как передает Report, об этом сообщает местное издание The New Zealand Herald .

Ожидается, что сразу после избрания Хипкинза новым лидером Лейбористской партии Новой Зеландии, Ардерн подаст заявление об отставке генерал-губернатору и новый, 41-й премьер-министр страны будет приведен к присяге. Первое заседание кабинета министров под руководством нового главы правительства должно пройти в среду, 25 января.

Ранее, выступая перед журналистами, Хипкинз отметил, что с нетерпением и энтузиазмом ждет возможности приступить к работе в качестве премьер-министра. "Это огромная привилегия и огромная ответственность", - подчеркнул он.

Заместителем премьера станет глава министерств социального развития и занятости; культуры, искусств и национального наследия Кармел Сепулони. Действующий вице-премьер Новой Зеландии Грант Робертсон, возглавляющий также министерства финансов, инфраструктуры и спорта и отдыха, сохранит только свои министерские портфели.