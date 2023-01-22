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Криса Хипкинза избрали в качестве 41-го премьер-министра Новой Зеландии

Криса Хипкинза избрали в качестве 41-го премьер-министра Новой Зеландии Министр образования и государственных услуг Новой Зеландии Крис Хипкинз в воскресенье был избран новым лидером правящей Лейбористской партии и возглавит правительство в качестве премьер-министра после отставки Джасинды Ардерн.
Другие страны
22 января 2023 г. 06:47
Криса Хипкинза избрали в качестве 41-го премьер-министра Новой Зеландии

Министр образования и государственных услуг Новой Зеландии Крис Хипкинз в воскресенье был избран новым лидером правящей Лейбористской партии и возглавит правительство в качестве премьер-министра после отставки Джасинды Ардерн.

Как передает Report, об этом сообщает местное издание The New Zealand Herald.

Ожидается, что сразу после избрания Хипкинза новым лидером Лейбористской партии Новой Зеландии, Ардерн подаст заявление об отставке генерал-губернатору и новый, 41-й премьер-министр страны будет приведен к присяге. Первое заседание кабинета министров под руководством нового главы правительства должно пройти в среду, 25 января.

Ранее, выступая перед журналистами, Хипкинз отметил, что с нетерпением и энтузиазмом ждет возможности приступить к работе в качестве премьер-министра. "Это огромная привилегия и огромная ответственность", - подчеркнул он.

Заместителем премьера станет глава министерств социального развития и занятости; культуры, искусств и национального наследия Кармел Сепулони. Действующий вице-премьер Новой Зеландии Грант Робертсон, возглавляющий также министерства финансов, инфраструктуры и спорта и отдыха, сохранит только свои министерские портфели.

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Версия на азербайджанском языке Kris Hipkins Yeni Zelandiyanın 41-ci Baş naziri seçilib

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