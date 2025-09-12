Кремль: В переговорах РФ и Украины возникла пауза

В российско-украинских переговорах в настоящее время возникла пауза.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Каналы общения есть, они налажены. Наши переговорщики имеют возможность по этим каналам общаться, но пока, наверное, можно скорее говорить о паузе", - сказал представитель Кремля.

Он добавил, что Москва готова искать мирные пути урегулирования украинского конфликта, но "европейцы мешают этому процессу".