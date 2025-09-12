Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Кремль: В переговорах РФ и Украины возникла пауза

    Другие страны
    • 12 сентября, 2025
    • 14:23
    Кремль: В переговорах РФ и Украины возникла пауза

    В российско-украинских переговорах в настоящее время возникла пауза.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    "Каналы общения есть, они налажены. Наши переговорщики имеют возможность по этим каналам общаться, но пока, наверное, можно скорее говорить о паузе", - сказал представитель Кремля.

    Он добавил, что Москва готова искать мирные пути урегулирования украинского конфликта, но "европейцы мешают этому процессу".

