Кремль: В переговорах РФ и Украины возникла пауза
Другие страны
- 12 сентября, 2025
- 14:23
В российско-украинских переговорах в настоящее время возникла пауза.
Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Каналы общения есть, они налажены. Наши переговорщики имеют возможность по этим каналам общаться, но пока, наверное, можно скорее говорить о паузе", - сказал представитель Кремля.
Он добавил, что Москва готова искать мирные пути урегулирования украинского конфликта, но "европейцы мешают этому процессу".
Последние новости
15:46
Фото
В Гобустане похоронен шехид Первой Карабахской войны Джалал Абдуллаев - ОБНОВЛЕНОАрмия
15:42
Заместитель Эрдогана прибыл в Нахчыван - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
15:40
Армения и США обсудили проект TRIPP и наращивание взаимного товарооборотаИнфраструктура
15:34
Глава Минэкономики Грузии обсудила с бизнес-миссией США развитие Среднего коридораИнфраструктура
15:34
Фото
В село Бадара вернулись первые жители - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
15:31
Украина атаковала крупнейший российский нефтеналивной порт в Балтийском мореДругие страны
15:29
Азербайджан обсудил с ACWA Power реализацию проекта опреснения морской водыИнфраструктура
15:27
Азербайджан победил на III Тюркской универсиадеИндивидуальные
15:23