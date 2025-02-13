Кремль: Украина будет участвовать в переговорах по урегулированию

Киев так или иначе будет задействован в переговорах по урегулированию ситуации на Украине, но будет идти и двусторонний диалог между Москвой и Вашингтоном.

Киев так или иначе будет задействован в переговорах по урегулированию ситуации в Украине, но будет идти и двусторонний диалог между Москвой и Вашингтоном.

Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.

"Так или иначе, конечно же, Украина будет участвовать в переговорах. Будет и двусторонний российско-американский трек этого диалога, и трек, который будет связан с вовлеченностью Украины", - сказал он в ответ на вопрос, рассматривается ли Украина как полноценный участник переговоров.