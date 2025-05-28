Кремль: Трампа недостаточно информируют по украинскому конфликту

Заявления президента США Дональда Трампа в адрес российского коллеги Владимира Путина свидетельствуют о том, что главу Белого дома недостаточно информируют о реальном положении дел в российско-украинском конфликте.

Заявления президента США Дональда Трампа в адрес российского коллеги Владимира Путина свидетельствуют о том, что главу Белого дома недостаточно информируют о реальном положении дел в российско-украинском конфликте.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, такое мнение высказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Много чего Трамп говорит. Мы, естественно, все это читаем, отслеживаем, но во многом приходим к выводу, что Трампа недостаточно информируют о том, что реально происходит в контексте украинско-российского противостояния", - сказал он.