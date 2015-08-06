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    ​Кремль: Тема "Мистралей" в отношениях с Парижем исчерпана

    Песков: В Москве считают проблему Мистралей полностью урегулированной

    Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Тема "Мистралей" в российско-французских отношениях исчерпана.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом объявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    "В Москве считают так называемую проблему "Мистралей", таким образом, полностью урегулированной, соответственно, эта тема исчерпана", - заявил Песков.

    По его словам, Владимир Путин и президент Франции Франсуа Олланд высоко оценили конструктив и дружественную атмосферу экспертных переговоров, в ходе которых стороны договорились о размере неустойки.

    "Это характеризует общий настрой российско-французских отношений", - убежден Песков.

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