​Кремль: Тема "Мистралей" в отношениях с Парижем исчерпана

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Тема "Мистралей" в российско-французских отношениях исчерпана.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом объявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В Москве считают так называемую проблему "Мистралей", таким образом, полностью урегулированной, соответственно, эта тема исчерпана", - заявил Песков.

По его словам, Владимир Путин и президент Франции Франсуа Олланд высоко оценили конструктив и дружественную атмосферу экспертных переговоров, в ходе которых стороны договорились о размере неустойки.

"Это характеризует общий настрой российско-французских отношений", - убежден Песков.