Кремль: Телефонный разговор Путина с Трампом в понедельник не планируется

Президент России Владимир Путин пока не планирует проводить телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Президент России Владимир Путин не планирует в понедельник проводить телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.

По его словам, Путин проведет международный телефонный разговор с одним из ближневосточных лидеров.

"Сегодня у президента РФ целый ряд международных мероприятий, и первое из них начинается через 40 минут - это телефонный разговор с одним из ближневосточных лидеров", - подчеркнул Ушаков.