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Кремль: Россия подготовит и передаст Украине перечень условий для прекращения огня

Кремль: Россия подготовит и передаст Украине перечень условий для прекращения огня Кремль: Россия подготовит и передаст Украине перечень условий для прекращения огня
Другие страны
17 мая 2025 г. 12:45
Кремль: Россия подготовит и передаст Украине перечень условий для прекращения огня

Россия подготовит и передаст украинской стороне перечень условий для прекращения огня.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, [стороны] договорились обменяться перечнями условий для прекращения огня. Работа в этом направлении продолжается - российская сторона такой перечень подготовит и передаст, обменяется с украинской стороной. Что там будет именно, наверное, анонсировать не стоит, переговоры все-таки идут и должны идти в закрытом формате", - сказал представитель Кремля.

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Версия на английском языке Kremlin: Russia to prepare, hand over to Ukraine list of conditions for ceasefire
Версия на азербайджанском языке Rusiya atəşkəs üçün şərtlər siyahısını hazırlayıb Ukraynaya təqdim edəcək

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