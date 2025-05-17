Кремль: Россия подготовит и передаст Украине перечень условий для прекращения огня

Кремль: Россия подготовит и передаст Украине перечень условий для прекращения огня

Россия подготовит и передаст украинской стороне перечень условий для прекращения огня.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, [стороны] договорились обменяться перечнями условий для прекращения огня. Работа в этом направлении продолжается - российская сторона такой перечень подготовит и передаст, обменяется с украинской стороной. Что там будет именно, наверное, анонсировать не стоит, переговоры все-таки идут и должны идти в закрытом формате", - сказал представитель Кремля.