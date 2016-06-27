Кремль: Россия не намерена вмешиваться в процесс решения по Brexit

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Кремль не делает предположений относительно того, выйдет Великобритания из Евросоюза или нет, однако фиксирует заявления властей страны и следит за развитием событий на ее территории. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы ничего не допускаем. Это не наше дело абсолютно, и еще раз напоминаю, что президент Путин сказал, что это абсолютно прерогатива британцев принимать такие решения и обсуждать последствия таких решений с Брюсселем. И Россия здесь, безусловно, не намерена никоим образом ни вмешиваться, ни как-то обозначать свою сопричастность, об этом речи не идет и идти не может", — ответил Песков на вопрос журналистов о том, что Кремль допускает, что до выхода Великобритании из ЕС дело не дойдет.