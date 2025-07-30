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Кремль: Российская экономика выработала иммунитет к санкциям

Кремль: Российская экономика выработала иммунитет к санкциям Российская экономика выработала иммунитет к санкциям.
Другие страны
30 июля 2025 г. 15:01
Кремль: Российская экономика выработала иммунитет к санкциям

Российская экономика выработала иммунитет к санкциям.

Как передает Report ссылаясь на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы достаточно долго живем под огромным количеством санкций, и наша экономика функционирует под огромным количеством рестрикций, поэтому, конечно, определенный иммунитет у нас уже выработан на этот счет", - отметил он.

Так он прокомментировал журналистам заявления экс-президента США Дональда Трампа о возможности введения новых санкций, если в течение 10 дней не будет достигнуто урегулирование ситуации на Украине.

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