Кремль: Российская экономика выработала иммунитет к санкциям

Российская экономика выработала иммунитет к санкциям.

Российская экономика выработала иммунитет к санкциям.

Как передает Report ссылаясь на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы достаточно долго живем под огромным количеством санкций, и наша экономика функционирует под огромным количеством рестрикций, поэтому, конечно, определенный иммунитет у нас уже выработан на этот счет", - отметил он.

Так он прокомментировал журналистам заявления экс-президента США Дональда Трампа о возможности введения новых санкций, если в течение 10 дней не будет достигнуто урегулирование ситуации на Украине.