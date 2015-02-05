Кремль рассчитывает на конструктивные предложения Олланда и Меркель по Украине

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ В Кремле не знают какой план урегулирования Олланд и Меркель обсудят в Киеве, а затем привезут в Москву, но рассчитывают, что он будет конструктивным. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, об этом журналистам заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

"Я не знаю, есть ли письменный план, но было упомянуто, что есть план, который они (Меркель и Олланд) сначала обсудят в Киеве, а затем какие-то свои соображения выскажут завтра в Москве", - отметил Ушаков. - "Я не знаю, какой характер носит этот план, но я надеюсь, что он учитывает многие предложения, в том числе комплексного характера, выдвинутые в последние дни нашим президентом".