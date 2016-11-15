Кремль: Путин знал о разработке Улюкаева до его задержания

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Президент РФ Владимир Путин был в курсе происходящего с начала оперативной разработки министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Президенту, конечно, доложено. Он в курсе. Ему было доложено, собственно, в момент начала оперативной разработки. То есть он получал всю информацию. Но, ещё раз повторяю, как я уже сказал, это очень серьезные обвинения. И вердикт вынести относительно состоятельности этих обвинений может только суд", — заявил Д.Песков.

Отвечая на вопрос, возможен ли пересмотр сделки по продаже "Башнефти", Песков сказал: "Это я не знаю".