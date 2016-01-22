Кремль: Путин не предлагал Башару Асаду уйти в отставку

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Москва предлагала президенту Сирии Башару Асаду уйти в отставку, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Газета Financial Times в пятницу сообщила со ссылкой на источники в западных спецслужбах, что просьбу Путина Асаду передал глава Главного разведывательного управления Игорь Сергун за несколько дней до своей смерти в начале января.

По данным FT, Асад ответил отказом на просьбу.