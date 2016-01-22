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    Кремль: Путин не предлагал Башару Асаду уйти в отставку

    Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Москва предлагала Башару Асаду уйти в отставку

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Москва предлагала президенту Сирии Башару Асаду уйти в отставку, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

    Газета Financial Times в пятницу сообщила со ссылкой на источники в западных спецслужбах, что просьбу Путина Асаду передал глава Главного разведывательного управления Игорь Сергун за несколько дней до своей смерти в начале января.

    По данным FT, Асад ответил отказом на просьбу.

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