Кремль прокомментировал выбор Трампа на пост нового госсекретаря США

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Кремль прокомментировал выдвижение избранным президентом США Дональдом Трампом Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря США.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что официальная Москва отдает себе отчет, что в "одночасье отношения между РФ и США не изменятся, мы не предаемся мечтам".

Напомним, что избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру главы нефтяной компании "Exxon Mobil" Р. Тиллерсона на пост госсекретаря.

Р. Тиллерсон известен как сторонник более тесных отношений с Москвой. В 2012 году он получил Орден дружбы от президента России.