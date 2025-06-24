Кремль: письменного послания от Хаменеи Путину не было

Письменного послания от верховного лидера Ирана Али Хаменеи президенту РФ Владимиру Путину иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи.

Письменного послания от верховного лидера Ирана Али Хаменеи президенту РФ Владимиру Путину иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никакого письменного документа не было. То, что были определенные, скажем так, посылы со стороны иранского руководства - да, это так", - сказал Песков журналистам.

По его словам, в ходе беседы накануне президента России Владимира Путина и Арагчи иранская сторона не сообщала РФ о планах ударов по базам США на Ближнем Востоке.