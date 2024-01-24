Кремль: Одобрение заявки Швеции на вступление в НАТО - суверенное решение Турции

Одобрение заявки Швеции на вступление в НАТО - суверенное решение Турции.

Одобрение заявки Швеции на вступление в НАТО - суверенное решение Турции.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Турция все-таки является членом Североатлантического альянса. Это очевидный факт. Имеет свои обязательства, переговорные процессы со своими со своими союзниками по этому Альянсу. Это суверенное решение Турции", - заявил Песков.

Напомним, что парламент Турции 23 января одобрил законопроект о ратификации протокола о вступлении Швеции в альянс. Теперь Венгрия остается единственной страной НАТО, парламент которой до сих пор не ратифицировал шведскую заявку на присоединение.