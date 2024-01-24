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Кремль: Одобрение заявки Швеции на вступление в НАТО - суверенное решение Турции

Кремль: Одобрение заявки Швеции на вступление в НАТО - суверенное решение Турции Одобрение заявки Швеции на вступление в НАТО - суверенное решение Турции.
Другие страны
24 января 2024 г. 13:53
Кремль: Одобрение заявки Швеции на вступление в НАТО - суверенное решение Турции

Одобрение заявки Швеции на вступление в НАТО - суверенное решение Турции.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Турция все-таки является членом Североатлантического альянса. Это очевидный факт. Имеет свои обязательства, переговорные процессы со своими со своими союзниками по этому Альянсу. Это суверенное решение Турции", - заявил Песков.

Напомним, что парламент Турции 23 января одобрил законопроект о ратификации протокола о вступлении Швеции в альянс. Теперь Венгрия остается единственной страной НАТО, парламент которой до сих пор не ратифицировал шведскую заявку на присоединение.

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Версия на английском языке Kremlin: Approving Sweden's application for NATO membership is Türkiye’s sovereign decision
Версия на азербайджанском языке Kreml: “İsveçin NATO-ya üzvlük müraciətinin təsdiqlənməsi Türkiyənin suveren qərarıdır”

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