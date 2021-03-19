О нас
Report Georgia
Аудио новости

Кремль о новой Холодной войне: Готовимся к худшему

Кремль о новой Холодной войне: Готовимся к худшему "Москва в отношениях с Вашингтоном всегда надеется на лучшее, но готовится к худшему"
Другие страны
19 марта 2021 г. 14:14
Кремль о новой Холодной войне: Готовимся к худшему
Дмитрий Песков

"Москва в отношениях с Вашингтоном всегда надеется на лучшее, но готовится к худшему". Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отношения России с США.

Песков сообщил, что по дипломатическим каналам предпринимаются действия по запросу контактов Путина с Байденом: "Что касается Российской Федерации, то президент четко заявил о своем желании несмотря ни на что продолжать отношения между двумя странами, потому что это в интересах не только наших двух стран, но в интересах всего мира".

"Но, конечно, мы не можем не учитывать слова господина Байдена", - также добавил пресс-секретарь Путина.

В Кремле также заявили, что пока не знают о реакции США на предложение Путина в прямом эфире поговорить с Байденом.

Напомним, что президент России Владимир Путин заявил, что хочет провести диалог с президентом США Джо Байденом в прямом эфире. Он заметил, что готов поговорить с американским президентом 19 или 22 марта.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое важное

Радость свободы
ФотоРадость свободы
19 марта 2021 г. 14:21
Джо Байден поздравил Ильхама Алиева
Джо Байден поздравил Ильхама Алиева
18 марта 2021 г. 15:16
В Азербайджане состоялось открытие новых воинских частей ВВС
ФотоВ Азербайджане состоялось открытие новых воинских частей ВВС
18 марта 2021 г. 14:54
Президент США: Намерены рассмотреть новые возможности для экономического сотрудничества с Азербайджаном
Президент США: Намерены рассмотреть новые возможности для экономического сотрудничества с Азербайджаном
18 марта 2021 г. 14:48
Байден: США будут работать с Азербайджаном для достижения регионального мира
Байден: США будут работать с Азербайджаном для достижения регионального мира
18 марта 2021 г. 14:43
В Азербайджане обнаружен британский штамм коронавируса
В Азербайджане обнаружен британский штамм коронавируса
18 марта 2021 г. 12:27
Президент Азербайджана поздравил народ
Президент Азербайджана поздравил народ
18 марта 2021 г. 12:22
Хикмет Гаджиев: Армения отказывается предоставлять карты минных полей
Хикмет Гаджиев: Армения отказывается предоставлять карты минных полей
18 марта 2021 г. 02:35
Президент Азербайджана принял министра сельского и лесного хозяйства Турции
Президент Азербайджана принял министра сельского и лесного хозяйства Турции
17 марта 2021 г. 18:35
Баку и Тбилиси станут городами-побратимами
Баку и Тбилиси станут городами-побратимами
17 марта 2021 г. 17:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi