Кремль о новой Холодной войне: Готовимся к худшему

"Москва в отношениях с Вашингтоном всегда надеется на лучшее, но готовится к худшему"

"Москва в отношениях с Вашингтоном всегда надеется на лучшее, но готовится к худшему". Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отношения России с США.

Песков сообщил, что по дипломатическим каналам предпринимаются действия по запросу контактов Путина с Байденом: "Что касается Российской Федерации, то президент четко заявил о своем желании несмотря ни на что продолжать отношения между двумя странами, потому что это в интересах не только наших двух стран, но в интересах всего мира".

"Но, конечно, мы не можем не учитывать слова господина Байдена", - также добавил пресс-секретарь Путина.

В Кремле также заявили, что пока не знают о реакции США на предложение Путина в прямом эфире поговорить с Байденом.

Напомним, что президент России Владимир Путин заявил, что хочет провести диалог с президентом США Джо Байденом в прямом эфире. Он заметил, что готов поговорить с американским президентом 19 или 22 марта.