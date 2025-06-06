Кремль не согласен со словами Трампа о российско-украинском конфликте

Кремль не согласен со словами Трампа о российско-украинском конфликте

Российская сторона не согласна со словами президента США Дональда Трампа, что конфликт с Украиной это "драка между двумя детьми".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, для России это вопрос национальных интересов и безопасности.

"Я не думаю. Здесь, безусловно, может быть своя точка зрения у президента США. Для нас это экзистенциальный вопрос, это вопрос наших национальных интересов", - сказал представитель Кремля.

Он также заявил, что Вашингтон продолжает посредничество в урегулировании российско-украинского конфликта, и Москва за это благодарна.