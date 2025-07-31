Кремль не поддержал идею Трампа сохранить торговлю с США на нуле

Торгово-экономические отношения между Россией и США находятся на минимальном уровне, однако не должны оставаться в таком состоянии.

Торгово-экономические отношения между Россией и США находятся на минимальном уровне, однако не должны оставаться в таком состоянии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"[Вынужден] согласиться [с президентом США Дональдом Трампом] в том плане, что действительно бизнес российско-американский практически на нуле. И не согласиться в том, что он должен там оставаться", - отметил Песков.

Ранее Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что его не интересуют торгово-экономические отношения между Индией и Россией, а также восстановление их "мертвой" экономики. По его словам, у США очень мало дел с Индией из-за высоких тарифов, а с Россией - почти никакого бизнеса в целом.