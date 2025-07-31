О нас

Кремль не поддержал идею Трампа сохранить торговлю с США на нуле

Кремль не поддержал идею Трампа сохранить торговлю с США на нуле Торгово-экономические отношения между Россией и США находятся на минимальном уровне, однако не должны оставаться в таком состоянии.
Другие страны
31 июля 2025 г. 18:42
Кремль не поддержал идею Трампа сохранить торговлю с США на нуле

Торгово-экономические отношения между Россией и США находятся на минимальном уровне, однако не должны оставаться в таком состоянии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"[Вынужден] согласиться [с президентом США Дональдом Трампом] в том плане, что действительно бизнес российско-американский практически на нуле. И не согласиться в том, что он должен там оставаться", - отметил Песков.

Ранее Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что его не интересуют торгово-экономические отношения между Индией и Россией, а также восстановление их "мертвой" экономики. По его словам, у США очень мало дел с Индией из-за высоких тарифов, а с Россией - почти никакого бизнеса в целом.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Kreml Trampın ABŞ ilə ticarəti sıfır səviyyəsində saxlamaq ideyasını dəstəkləməyib

Другие новости из категории

Трамп: США продлят на 90 дней торговые переговоры с Мексикой
Трамп: США продлят на 90 дней торговые переговоры с Мексикой
31 июля 2025 г. 19:47
На Камчатке произошел очередной афтершок магнитудой 6,1
На Камчатке произошел очередной афтершок магнитудой 6,1
31 июля 2025 г. 19:37
Кая Каллас: ЕС не позволит России разрушить принципы Хельсинкского акта
Кая Каллас: ЕС не позволит России разрушить принципы Хельсинкского акта
31 июля 2025 г. 19:33
Трамп настаивает на мирном соглашении между Россией и Украиной до 8 августа
Трамп настаивает на мирном соглашении между Россией и Украиной до 8 августа
31 июля 2025 г. 19:10
Капитализация Microsoft впервые превысила $4 трлн
Капитализация Microsoft впервые превысила $4 трлн
31 июля 2025 г. 19:09
Уиткофф и Нетаньяху обсудили ситуацию в Газе
Уиткофф и Нетаньяху обсудили ситуацию в Газе
31 июля 2025 г. 19:00
Число погибших при ударах ВС РФ по Киеву возросло до 11 человек
Число погибших при ударах ВС РФ по Киеву возросло до 11 человек
31 июля 2025 г. 18:13
В украинском Краматорске в результате российского удара погиб 1 человек, 11 ранены
В украинском Краматорске в результате российского удара погиб 1 человек, 11 ранены
31 июля 2025 г. 17:55
Евросоюз ждет от США выполнения договоренностей по тарифам с 1 августа
Евросоюз ждет от США выполнения договоренностей по тарифам с 1 августа
31 июля 2025 г. 17:37
Португалия рассматривает возможность признания Палестины в сентябре
Португалия рассматривает возможность признания Палестины в сентябре
31 июля 2025 г. 17:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi