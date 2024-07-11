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Кремль: НАТО создан с целью поддерживания конфронтации

Кремль: НАТО создан с целью поддерживания конфронтации Цель Организации Североатлантического договора (НАТО) - подавить Россию, что является очень серьезной угрозой для национальной безопасности.
Другие страны
11 июля 2024 г. 13:25
Кремль: НАТО создан с целью поддерживания конфронтации

Цель Организации Североатлантического договора (НАТО) - подавить Россию, что является очень серьезной угрозой для национальной безопасности.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отметил, что военная инфраструктура НАТО движется в сторону границ России: "Североатлантический альянс еще раз подтвердил свою суть. Это альянс, созданный с целью поддерживания конфронтации".

По его словам, НАТО де-факто полностью вовлечен в конфликт в Украине, добавив, что шаги альянса на саммите потребуют от России решений для его сдерживания.

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Версия на английском языке Kremlin: NATO was created to keep confrontation
Версия на азербайджанском языке Kreml: NATO qarşıdurmanı saxlamaq məqsədilə yaradılıb

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