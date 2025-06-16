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Кремль: Москва констатирует консолидацию общества Ирана на фоне действий Израиля

Кремль: Москва констатирует консолидацию общества Ирана на фоне действий Израиля Москва выступает за устранение первопричин кризиса на Ближнем Востоке, Россия готова сделать все для урегулирования конфликта между Израилем и Ираном.
Другие страны
16 июня 2025 г. 13:55
Кремль: Москва констатирует консолидацию общества Ирана на фоне действий Израиля

Москва выступает за устранение первопричин кризиса на Ближнем Востоке, Россия готова сделать все для урегулирования конфликта между Израилем и Ираном.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле констатируют существенную консолидацию общества в Иране на фоне тех бомбежек, которые осуществляет Израиль, "мы осуждаем те действия, которые привели к такой опасной эскалации напряженности в регионе".

Песков добавил, что предложение о хранении в РФ иранского урана остается на столе, но ситуация на Ближнем Востоке серьезно осложнилась.

Пресс-секретарь добавил, что Россия сохраняет готовность при необходимости оказать посреднические услуги в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном, "на столе" по-прежнему остаются предложения, озвученные президентом России Владимиром Путиным в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

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Версия на азербайджанском языке Kreml: Rusiya İsrail - İran münaqişənin həlli üçün hər şeyi etməyə hazırdır
Версия на английском языке Kremlin: Moscow notes Iranian public unity amid Israel's actions

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