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    Кремль: Для урегулирования сирийского кризиса необходима встреча Путина и Трампа

    Дмитрий Песков: Существует много тем для обсуждения между российским и американским лидерами© Reuters

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Для выведения урегулирования ситуации в Сирии на новый уровень необходима встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Он подчеркнул, что существует много тем для обсуждения между российским и американским лидерами, поэтому в общих интересах, "чтобы оба президента нашли возможность для более-менее продолжительного общения".

    Песков отметил, что урегулирование в Сирии, как тема возможной встречи, "согласовывается". По его словам, в последнее время в сирийском урегулировании было много позитивных событий.

    "Но это требует совместных усилий для вывода ее на новый качественный уровень в плане урегулирования. Все это требует так или иначе взаимодействия", - заключил он.

    Отметим, что ранее Кремль подтвердил подготовку второй встречи Путина и Трампа.

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