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    Крейсер ВМС США столкнулся с южкорейским рыболовецким судном

    Американский крейсер выполнял в водах Японского моря тренировочную миссию

    Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Корабль ВМС США столкнулся во вторник в Японском море с южнокорейским рыболовным судном, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    "Американский крейсер выполнял в водах Японского моря тренировочную миссию. В результате инцидента, происшедшего около полудня, никто не пострадал", - отмечается в сообщении министерства обороны Южной Кореи.

    Ранее США направили в район Японского моря атомную подводную лодку Virginia и ударную группировку во главе с авианосцем Carl Vinson, которые провели там учения с японскими и южнокорейскими ВМС.

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