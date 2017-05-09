Крейсер ВМС США столкнулся с южкорейским рыболовецким судном

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Корабль ВМС США столкнулся во вторник в Японском море с южнокорейским рыболовным судном, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Американский крейсер выполнял в водах Японского моря тренировочную миссию. В результате инцидента, происшедшего около полудня, никто не пострадал", - отмечается в сообщении министерства обороны Южной Кореи.

Ранее США направили в район Японского моря атомную подводную лодку Virginia и ударную группировку во главе с авианосцем Carl Vinson, которые провели там учения с японскими и южнокорейскими ВМС.