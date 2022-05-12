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Кравчука похоронят 17 мая в Киеве

Кравчука похоронят 17 мая в Киеве Похороны первого президента Украины Леонида Кравчука пройдут 17 мая на Байковом кладбище в Киеве.
Другие страны
12 мая 2022 г. 22:08
Кравчука похоронят 17 мая в Киеве

Похороны первого президента Украины Леонида Кравчука пройдут 17 мая на Байковом кладбище в Киеве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщает издание "Страна".

"Похороны первого президента Украины Леонида Кравчука... состоятся во вторник (17 мая – ред.) на Байковом кладбище в Киеве", - указало издание. По его данным, время похорон и прощания пока не определено. "Тело первого президента доставят из Мюнхена", - сообщил "Стране" источник, близкий к семье экс-президента.

Отметим, что Байковое кладбище является одним из старейших в украинской столице и наиболее престижным.

Напомним, что 10 мая стало известно, что Кравчук умер на 89-м году жизни после продолжительной болезни.

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