Красный полумесяц Турции готов доставить гуманитарную помощь в Африн

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Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Красный полумесяц Турции готов предоставить гуманитарную помощь 323 тысячам жителям сирийского Африна.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава организации Керем Киник.

По его словам, руководство организации "связывалось с Международным Комитетом Красного Креста".

Он добавил, что "ООН и турецкие вооруженные силы разрешили и пообещали защиту прохода гуманитарного конвоя в центр Африна".

Глава организации добавил, что за время установленного СБ ООН 30-дневного перемирия на территории Сирии турецкий Красный полумесяц собирается доставить в Африн 29 грузовиков с гуманитарной помощью.