Красный Полумесяц сообщил о не менее 364 погибших медиках в Газе

По меньшей мере 364 медицинских работника погибли с момента обострения конфликта в секторе Газа.

По меньшей мере 364 медицинских работника погибли с момента обострения конфликта в секторе Газа.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении Палестинского общества Красного Полумесяца в X (ранее Twitter).

"С начала войны в секторе Газа 364 медицинских работника, включая врачей, медсестер и парамедиков, были убиты израильскими оккупационными силами", - говорится в сообщении.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.