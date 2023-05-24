О нас

Красный Крест сообщил о сокращении работников из-за дефицита финансирования

Красный Крест сообщил о сокращении работников из-за дефицита финансирования Международный комитет Красного Креста (МККК) сократит около 1,8 тыс. сотрудников и закроет 26 из 350 своих офисов по всему миру из-за уменьшения финансирования.
Другие страны
24 мая 2023 г. 01:51
Красный Крест сообщил о сокращении работников из-за дефицита финансирования

Международный комитет Красного Креста (МККК) сократит около 1,8 тыс. сотрудников и закроет 26 из 350 своих офисов по всему миру из-за уменьшения финансирования.

Как передает Report, об этом сообщила женевская штаб-квартира МККК.

В начале апреля организация сообщала о планах ликвидации около 1,5 тыс. рабочих мест и закрытии 20 своих бюро, поскольку ее бюджет на 2023-2024 годы уменьшился на 430 млн франков (более 477 млн долларов). Однако теперь речь идет о необходимости более значительной экономии средств.

"Около 1,8 тыс. человек по всему миру потеряют свою работу в ближайшие месяцы", - отметили в МККК, пояснив, что "эта цифра не включает других сотрудников, которые могут быть затронуты, поскольку в глобальном масштабе будет доступно меньше должностей, а также вследствие приостановки найма на некоторые посты".

По всему миру будут закрыты 26 из 350 офисов организации, а другие будут значительно сокращены, например в тех случаях, когда на данной территории может работать другой офис МККК или партнеры Красного Креста могут взять на себя их функции.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке BQXK maliyyə çatışmazlığı səbəbindən işçilərini ixtisar edir

Другие новости из категории

Стрельба в Техасе, погибли четыре человека
Стрельба в Техасе, погибли четыре человека
24 мая 2023 г. 02:02
Пентагон: F-16 не будут использоваться при украинском контрнаступлении
Пентагон: F-16 не будут использоваться при украинском контрнаступлении
24 мая 2023 г. 01:08
Афганистан и Китай открывают прямое авиасообщение
ФотоАфганистан и Китай открывают прямое авиасообщение
24 мая 2023 г. 00:49
В Пентагоне прокомментировали заявления РФ о захвате Бахмута
В Пентагоне прокомментировали заявления РФ о захвате Бахмута
24 мая 2023 г. 00:32
Боррель: Евросоюз является крупнейшим донором Украины
Боррель: Евросоюз является крупнейшим донором Украины
23 мая 2023 г. 23:58
США и Папуа-Новая Гвинея подписали оборонный пакт
США и Папуа-Новая Гвинея подписали оборонный пакт
23 мая 2023 г. 23:11
Словения признала Голодомор геноцидом украинцев
Словения признала Голодомор геноцидом украинцев
23 мая 2023 г. 22:34
В Каннах отключили газ и электричество в знак протеста против пенсионной реформы
В Каннах отключили газ и электричество в знак протеста против пенсионной реформы
23 мая 2023 г. 21:00
В Венгрии сообщили о желании Центральной Европы продлить запрет на импорт зерна из Украины
В Венгрии сообщили о желании Центральной Европы продлить запрет на импорт зерна из Украины
23 мая 2023 г. 20:40
Чехия и Италия договорились о расширении нефтепровода
Чехия и Италия договорились о расширении нефтепровода
23 мая 2023 г. 19:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi