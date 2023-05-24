Красный Крест сообщил о сокращении работников из-за дефицита финансирования

Международный комитет Красного Креста (МККК) сократит около 1,8 тыс. сотрудников и закроет 26 из 350 своих офисов по всему миру из-за уменьшения финансирования.

Международный комитет Красного Креста (МККК) сократит около 1,8 тыс. сотрудников и закроет 26 из 350 своих офисов по всему миру из-за уменьшения финансирования.

Как передает Report, об этом сообщила женевская штаб-квартира МККК.

В начале апреля организация сообщала о планах ликвидации около 1,5 тыс. рабочих мест и закрытии 20 своих бюро, поскольку ее бюджет на 2023-2024 годы уменьшился на 430 млн франков (более 477 млн долларов). Однако теперь речь идет о необходимости более значительной экономии средств.

"Около 1,8 тыс. человек по всему миру потеряют свою работу в ближайшие месяцы", - отметили в МККК, пояснив, что "эта цифра не включает других сотрудников, которые могут быть затронуты, поскольку в глобальном масштабе будет доступно меньше должностей, а также вследствие приостановки найма на некоторые посты".

По всему миру будут закрыты 26 из 350 офисов организации, а другие будут значительно сокращены, например в тех случаях, когда на данной территории может работать другой офис МККК или партнеры Красного Креста могут взять на себя их функции.