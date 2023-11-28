Красный Крест рассказал о размещении заложников ХАМАС на передовой

Заложники движения ХАМАС удерживаются в секторе Газа на передовой, по этой причине работа Международного комитета Красного Креста (МККК) затруднена.

Заложники движения ХАМАС удерживаются в секторе Газа на передовой, по этой причине работа Международного комитета Красного Креста (МККК) затруднена.

Как передает Report , об этом заявил директор регионального управления оперативной деятельности МККК на Ближнем и Среднем Востоке Фабрицио Карбони в интервью РБК.

"Специфика ситуации заключается в том, что заложников удерживают на поле боя, на передовой. Это очень нетипично. Если посмотреть на другие мировые конфликты, в рамках которых МККК посещает заложников или заключенных, то они обычно содержатся не на поле боя, а в безопасных зонах, где мы можем получить к ним доступ", - отметил он.

По его словам, размещение заложников на поле боя сильно затрудняет работу организации, поскольку становится "сложно с безопасностью". Карбони также подчеркнул, что обычно стороны конфликта менее расположены к тому, чтобы дать МККК доступ, если речь идет о близости к передовой.

Карбони выразил сожаление в связи с тем, что радикальное движение отказало Красному Кресту в посещении заложников и еврейское государство не предоставило им доступ к палестинским заключенным. МККК сожалеет о том, что это взаимное условие "было предано огласке", сказал он. "Мы до сих пор обсуждаем вопрос с израильскими официальными лицами, в ведении которых находятся заключенные, и очень надеемся, что сможем возобновить визиты", - резюмировал Карбони.