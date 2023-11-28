О нас

Красный Крест рассказал о размещении заложников ХАМАС на передовой

Красный Крест рассказал о размещении заложников ХАМАС на передовой Заложники движения ХАМАС удерживаются в секторе Газа на передовой, по этой причине работа Международного комитета Красного Креста (МККК) затруднена.
Другие страны
28 ноября 2023 г. 04:20
Красный Крест рассказал о размещении заложников ХАМАС на передовой

Заложники движения ХАМАС удерживаются в секторе Газа на передовой, по этой причине работа Международного комитета Красного Креста (МККК) затруднена.

Как передает Report, об этом заявил директор регионального управления оперативной деятельности МККК на Ближнем и Среднем Востоке Фабрицио Карбони в интервью РБК.

"Специфика ситуации заключается в том, что заложников удерживают на поле боя, на передовой. Это очень нетипично. Если посмотреть на другие мировые конфликты, в рамках которых МККК посещает заложников или заключенных, то они обычно содержатся не на поле боя, а в безопасных зонах, где мы можем получить к ним доступ", - отметил он.

По его словам, размещение заложников на поле боя сильно затрудняет работу организации, поскольку становится "сложно с безопасностью". Карбони также подчеркнул, что обычно стороны конфликта менее расположены к тому, чтобы дать МККК доступ, если речь идет о близости к передовой.

Карбони выразил сожаление в связи с тем, что радикальное движение отказало Красному Кресту в посещении заложников и еврейское государство не предоставило им доступ к палестинским заключенным. МККК сожалеет о том, что это взаимное условие "было предано огласке", сказал он. "Мы до сих пор обсуждаем вопрос с израильскими официальными лицами, в ведении которых находятся заключенные, и очень надеемся, что сможем возобновить визиты", - резюмировал Карбони.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Баку завершилась конференция на тему Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин
ФотоВ Баку завершилась конференция на тему "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин"
21 ноября 2023 г. 14:10
Синди Поллукс: Французская Гвиана благодарна Азербайджану за поддержку
Синди Поллукс: Французская Гвиана благодарна Азербайджану за поддержку
21 ноября 2023 г. 11:27
Глава ЕК: Майдан в Украине навсегда изменил Европу
Глава ЕК: Майдан в Украине навсегда изменил Европу
21 ноября 2023 г. 13:37
В Шабране в цехе при взрыве шины погиб один человек
ФотоВ Шабране в цехе при взрыве шины погиб один человек
22 ноября 2023 г. 10:29
В Анкаре состоялась выставка-форум c участием предпринимателей из Азербайджана и Турции
ФотоВ Анкаре состоялась выставка-форум c участием предпринимателей из Азербайджана и Турции
22 ноября 2023 г. 19:57
В Варшаве состоялись презентация книги и выставка об истории Карабахского ханства
ФотоВ Варшаве состоялись презентация книги и выставка об истории Карабахского ханства
23 ноября 2023 г. 18:02
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Таджикистана
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Таджикистана
24 ноября 2023 г. 14:35
Токаев: Страны СПЕКА стали континентальным мостом между Европой и Азией
Токаев: Страны СПЕКА стали континентальным мостом между Европой и Азией
24 ноября 2023 г. 16:07
В Баку состоялся вечер аргентинской культуры
ФотоВ Баку состоялся вечер аргентинской культуры
24 ноября 2023 г. 19:45
Министры энергетики РФ и Турции провели переговоры в Анкаре
Министры энергетики РФ и Турции провели переговоры в Анкаре
25 ноября 2023 г. 10:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi