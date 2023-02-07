Красный крест призвал снять с Сирии санкции для ликвидации последствий землетрясения

Сирийское отделение Красного креста призвал зарубежные страны незамедлительно снять санкции с Дамаска для ликвидации последствий землетрясения.

Сирийское отделение Красного креста призвал зарубежные страны незамедлительно снять санкции с Дамаска для ликвидации последствий землетрясения.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава организации Халед Хбубати на пресс-конференции.

Он пояснил, что Сирии необходимо поставить спецтехнику и оборудование.

"Мы призываем снять блокаду и экономические санкции, введенные против Сирии, для ликвидации последствий разрушительного землетрясения… мы нуждаемся в тяжелом оборудовании, в машинах скорой помощи и пожарных расчетах для ускорения проведения поисково-спасательных операций", - пояснил он.