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Красный крест призвал снять с Сирии санкции для ликвидации последствий землетрясения

Красный крест призвал снять с Сирии санкции для ликвидации последствий землетрясения Сирийское отделение Красного креста призвал зарубежные страны незамедлительно снять санкции с Дамаска для ликвидации последствий землетрясения.
Другие страны
7 февраля 2023 г. 15:24
Красный крест призвал снять с Сирии санкции для ликвидации последствий землетрясения

Сирийское отделение Красного креста призвал зарубежные страны незамедлительно снять санкции с Дамаска для ликвидации последствий землетрясения.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава организации Халед Хбубати на пресс-конференции.

Он пояснил, что Сирии необходимо поставить спецтехнику и оборудование.

"Мы призываем снять блокаду и экономические санкции, введенные против Сирии, для ликвидации последствий разрушительного землетрясения… мы нуждаемся в тяжелом оборудовании, в машинах скорой помощи и пожарных расчетах для ускорения проведения поисково-спасательных операций", - пояснил он.

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Версия на английском языке Red Cross urges lifting sanctions on Syria to deal with quake damage

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