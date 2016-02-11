​Красный Крест: Из Алеппо бежали 50 тыс. человек

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Обострение боевых действий в сирийской провинции Алеппо привело к тому, что около 50 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. Как передает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом сообщили в Международном комитете Красного Креста.

Гуманитарная ситуация в провинции стремительно ухудшается, водоснабжение в городе Алеппо нарушено уже в течение последних двух недель, поскольку разрушены насосные станции, добавили в организации.

Кроме того, некоторые маршруты гуманитарных поставок теперь недоступны, мирные жители испытывают недостаток горючего и электричества.

Многие люди, которые бежали от боевых действий, собрались на турецкой границе.