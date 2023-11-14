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Красный Крест делает все возможное для получения доступа к заложникам ХАМАС

Красный Крест делает все возможное для получения доступа к заложникам ХАМАС Международный комитет Красного Креста (МККК) делает все возможное, чтобы получить доступ к заложникам, захваченным радикальным палестинским движением ХАМАС.
Другие страны
14 ноября 2023 г. 19:56
Красный Крест делает все возможное для получения доступа к заложникам ХАМАС

Международный комитет Красного Креста (МККК) делает все возможное, чтобы получить доступ к заложникам, захваченным радикальным движением ХАМАС.

Как передает Report, об этом заявила президент МККК Мирьяна Сполярич.

"Захват заложников запрещен международным гуманитарным правом. Мы продолжаем настаивать на их освобождении и делаем все, что в наших силах, чтобы получить к ним доступ", - отметила Сполярич в распространенном в Женеве заявлении.

Она подчеркнула, что комитет "не может сделать это в одиночку". По ее словам, "должны быть достигнуты соглашения, которые позволят МККК безопасно выполнять эту работу", гуманитарная организация "глубоко озабочена тем, что среди заложников дети, старики, инвалиды и другие уязвимые лица". Сполярич пообещала и дальше добиваться освобождения заложников.

Как сообщил МККК, 14 ноября Сполярич встретится в штаб-квартире комитета с семьями заложников, министрами иностранных дел и здравоохранения Израиля.

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Версия на азербайджанском языке BQXK rəhbəri: “HƏMAS girovluğunda olanlarla görüş üçün əlimizdən gələni edirik”

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