​Членство Украины в НАТО пока не обсуждается

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ "Администрация США поддерживает право Украины на определение собственного будущего, однако вопрос о ее членстве в НАТО пока не обсуждается". Как сообщает Report, об этом заявил во вторник РИА "Новости" высокопоставленный представитель Белого дома, комментируя принятие Верховной радой Украины закона, предусматривающего отказ Киева от внеблокового статуса.

"Мы самым серьезным образом поддерживаем в НАТО политику открытых дверей. Альянс на основе консенсуса приглашает страны, когда они к этому готовы и могут внести соответствующий вклад в безопасность Северо-Атлантического региона", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "решение о потенциальном статуе Украины - это вопрос НАТО и Украины, и США поддерживают право украинцев определять будущее своей страны без какого-либо вмешательства извне". Наряду с этим, представитель Белого дома подчеркнул, что "на данный момент НАТО не рассматривает тему членства Украины в альянсе, равно как и сама Украина не подавала такого запроса".