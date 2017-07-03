КПП в афганской провинции Кундуз захвачен боевиками "Талибана"

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Боевики движения "Талибан" захватили несколько контрольно-пропускных пунктов в административном центре провинции Кундуз и перекрыли автостраду, ведущую к провинции Баглан.

Как передает Report со ссылкой на телеканал TOLO News, об этом заявил источник в силах безопасности.

Сообщается, что в результате нападения на несколько КПП в районе Талока есть потери среди сил безопасности.

По данным источника, автомагистраль, соединяющая Кундуз и Баглан, перекрыта в районе Алиабад.

"Ожесточенные бои все еще идут в Кундузе", - заявил член совета провинции Кундуз Салиулла Амири.