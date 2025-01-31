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КПП "Рафах" готов к приему пациентов из сектора Газа

КПП "Рафах" готов к приему пациентов из сектора Газа Контрольно-пропускной пункт (КПП) "Рафах" на границе Египта и сектора Газа открыт и начнет принимать пациентов из Газы.
Другие страны
31 января 2025 г. 17:02
КПП Рафах готов к приему пациентов из сектора Газа

Контрольно-пропускной пункт (КПП) "Рафах" на границе Египта и сектора Газа открыт и начнет принимать пациентов из Газы.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил губернатор египетской провинции Северный Синай Халед Мугавер.

"Несколько дней назад я заявил всем журналистам, что КПП "Рафах" скоро начнет принимать раненых. Сегодня было объявлено о его открытии. Мы начнем принимать пациентов", - говорится в заявлении губернатора.

При этом Министерство здравоохранения сектора Газа уточнило, что первая группа пациентов и раненых из палестинского анклава выедет через КПП "Рафах" в субботу, 1 февраля.

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Версия на азербайджанском языке "Rəfah" sərhəd-keçid məntəqəsi Qəzzadan pasiyentləri qəbul etməyə hazırdır

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