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КПП на границе Израиля и сектора Газа больше не откроются

КПП на границе Израиля и сектора Газа больше не откроются КПП между Израилем и сектором Газа, работавшие до обострения палестино-израильского конфликта, не откроются снова.
Другие страны
21 октября 2023 г. 03:49
КПП на границе Израиля и сектора Газа больше не откроются

КПП между Израилем и сектором Газа, работавшие до обострения палестино-израильского конфликта, не откроются снова.

Как передает Report, об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на израильских чиновников.

"Все кончено", - заявил один из чиновников, говоря о работе ранее действовавших КПП между Израилем и сектором Газа. Он также добавил, что Израиль не намерен помогать жителям анклава с предоставлением рабочих мест.

По информации Financial Times, Израиль планирует разорвать связи с сектором Газа после завершения конфликта с радикальным движением ХАМАС.

Напомним, что утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

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