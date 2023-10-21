КПП на границе Израиля и сектора Газа больше не откроются

КПП между Израилем и сектором Газа, работавшие до обострения палестино-израильского конфликта, не откроются снова.

КПП между Израилем и сектором Газа, работавшие до обострения палестино-израильского конфликта, не откроются снова.

Как передает Report , об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на израильских чиновников.

"Все кончено", - заявил один из чиновников, говоря о работе ранее действовавших КПП между Израилем и сектором Газа. Он также добавил, что Израиль не намерен помогать жителям анклава с предоставлением рабочих мест.

По информации Financial Times, Израиль планирует разорвать связи с сектором Газа после завершения конфликта с радикальным движением ХАМАС.

Напомним, что утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.