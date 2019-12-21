Козак раскрыл подробности нового контракта России и Украины по газу

Москва и Киев согласовали пятилетний контракт на транзит российского газа через украинскую территорию, подписание которого ожидается до конца 2019 года, заявил вице-премьер России Дмитрий Козак, передает Report со ссылкой на РИА Новости

“Это будет новый контракт, его ключевые существенные условия на ближайшие пять лет согласованы. До Нового года мы подпишем этот контракт”.

При этом он отказался назвать точные объёмы транзита, отметив, что потребности европейских потребителей будут удовлетворены.

Козак также подчеркнул, что Россия и Украина урегулировали взаимные судебные споры.

“Вопрос урегулирован, больше судебных исков, судебных споров, взаимных претензий не будет”, - пообещал Козак.