Козак: Переговоры в "нормандском формате" закончились безрезультатно

Переговоры политических советников лидеров "нормандского формата" (Россия, Германия, Украина, Франция) не принесли результатов, преодолеть разногласия, касающиеся интерпретации минских соглашений, не удалось.
"К сожалению, почти девять часов переговоров закончились без каких-то видимых, ощутимых результатов, выраженных в документах. Пытались согласовать итоговое заявление наших переговоров, отталкиваясь от предыдущей встречи в Париже 26 января. Мы (тогда) договорились о том, что "нормандский формат" во что бы то ни стало должен преодолеть все разногласия, которые имеются относительно интерпретации минских соглашений, поскольку "нормандский формат" - это контрольный механизм по отношению к минскому переговорному процессу в контактной группе. Но преодолеть эти разногласия сегодня не удалось", - сказал он.
По его словам, стороны на встрече "до последнего пытались найти различные компромиссные формулировки". "Должны были в этих формулировках прозвучать цитаты, мы даже их в кавычках предложили записать в наше итоговое заявление", - заключил Козак.
Ситуация урегулировании в Украине является патовой, заявил Козак.
"Сегодня, к сожалению, ситуация патовая. Я уверен, что единственный международный эффективный механизм, который может содействовать урегулированию конфликта, это нормандский формат. Необходимо, чтобы коллеги сконцентрировались и сформулировали конкретные идеи, каким образом можно завершить этот конфликт", - подчеркнул он.
Он подчеркнул, что Россия занимает последовательную позицию, исходя из необходимости выполнения минских соглашений, однако также не видит отклика от своих партнеров.
Прогресс в минском переговорном процессе, которого нет уже восемь лет, может быть достигнут только при единой позиции всех участников "нормандского формата", заявил Козак.
"Без единой позиции в нормандском формате в минском переговорном процессе согласия не будет, его нет уже восемь лет", - сказал он.
Замглавы администрации президента РФ напомнил о том, что участники "нормандской четверки" могут лишь давать свои рекомендации. "Мы не можем принимать какие-то обязательные решения", - добавил он.
«Политические советники лидеров стран "нормандской четверки" не обсуждали вопросы безопасности на встрече в Берлине», - заявил Козак.
"Мы эти вопросы безопасности сегодня не обсуждали", - сказал он.
Напомним, что предыдущие переговоры политических советников лидеров "нормандского формата" прошли 26 января в Париже. Первая более чем за год очная встреча представителей всех четырех стран, проведенная в Елисейском дворце, продлилась восемь с половиной часов.