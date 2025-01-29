Коваленко: Украина продолжает получать военную помощь от США

Украина на фоне объявленной президентом США Дональдом Трампом приостановки помощи на три месяца продолжает получать военную поддержку.

Украина на фоне объявленной президентом США Дональдом Трампом приостановки помощи на три месяца продолжает получать военную поддержку.

Как передает Report, об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации Украины Андрей Коваленко.

"Военная помощь США для Украины продолжается, в частности по пакетам военной помощи, которые были приняты ранее", - сообщил он.

По его словам, распространяемая в медиа информация об остановке военной помощи, не соответствует действительности.

В Белом доме 21 января заявили, что Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике США.