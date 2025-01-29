О нас

Коваленко: Украина продолжает получать военную помощь от США

Коваленко: Украина продолжает получать военную помощь от США Украина на фоне объявленной президентом США Дональдом Трампом приостановки помощи на три месяца продолжает получать военную поддержку.
Другие страны
29 января 2025 г. 13:12
Коваленко: Украина продолжает получать военную помощь от США

Украина на фоне объявленной президентом США Дональдом Трампом приостановки помощи на три месяца продолжает получать военную поддержку.

Как передает Report, об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации Украины Андрей Коваленко.

"Военная помощь США для Украины продолжается, в частности по пакетам военной помощи, которые были приняты ранее", - сообщил он.

По его словам, распространяемая в медиа информация об остановке военной помощи, не соответствует действительности.

В Белом доме 21 января заявили, что Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике США.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ukrayna rəsmisi: ABŞ-dən hərbi yardım almağa davam edirik

Экслюзивные новости

Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
29 января 2025 г. 10:30
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
28 января 2025 г. 19:39
МИД Узбекистана: Ташкент считает важным сотрудничество с Баку и Анкарой в трехстороннем формате
МИД Узбекистана: Ташкент считает важным сотрудничество с Баку и Анкарой в трехстороннем формате
28 января 2025 г. 13:05
Заседание по ТМТМ пройдет в Баку в феврале
Заседание по ТМТМ пройдет в Баку в феврале
27 января 2025 г. 16:23
МОК: Процесс замены некачественных олимпийских медалей начнется в ближайшие недели
МОК: Процесс замены некачественных олимпийских медалей начнется в ближайшие недели
27 января 2025 г. 16:07
В 2024 году по ТМТМ перевезено 3,3 млн тонн грузов
В 2024 году по ТМТМ перевезено 3,3 млн тонн грузов
27 января 2025 г. 16:05
Казакстан Темир Жолы: По ТМТМ в 2025 году из Китая планируется отправка 600 контейнерных поездов
"Казакстан Темир Жолы": По ТМТМ в 2025 году из Китая планируется отправка 600 контейнерных поездов
27 января 2025 г. 15:43
​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
23 января 2025 г. 12:01
Минэнерго Саудовской Аравии: Азербайджан - идеальный партнер для производства и экспорта водорода
Минэнерго Саудовской Аравии: Азербайджан - идеальный партнер для производства и экспорта водорода
22 января 2025 г. 16:23
Центробанк Азербайджана раскрыл планы по развитию частных пенсионных фондов
Центробанк Азербайджана раскрыл планы по развитию частных пенсионных фондов
21 января 2025 г. 13:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi