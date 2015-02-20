Костюм премьер-министра Индии продан с аукциона почти за 700 тыс. долларов

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Костюм премьер-министра Индии Нарендры Моди, украшенный его именной монограммой, был продан в пятницу с аукциона в городе Сурат индийской провинции Гуджарат за 695 тысяч долларов. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Костюм вызвал большой ажиотаж на трехдневном аукционе. Его новым обладателем стал торговец бриллиантами Лалджи Патель (Lalji Patel), который, как и премьер, является выходцем из западного штата Гуджарат.

Деньги, полученные от продажи костюма и порядка 450 других экспонатов, представленных на аукцион премьером, пойдут на программу очистки реки Ганг.

"Покупка этого костюма была моим единственным желанием. Хорошо осознавать, что деньги пойдут на очистку нашей священной реки", - сказал Патель, добавив, что он хотел сделать что-то полезное для своей страны.

Моди надевал этот костюм на встречу с президентом США Бараком Обамой во время его визита в Индию в прошлом месяце.